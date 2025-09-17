Niché entre collines, vignes et garrigues, La Baume de Transit offre une atmosphère paisible, typique du sud de la France. Le village doit son nom au mot baume, qui signifie grotte, en souvenir des premiers abris creusés dans la roche. En flânant dans ses ruelles étroites et pavées, on découvre de belles maisons de pierre, des passages voûtés et une ambiance authentique qui rappelle le Moyen Âge. Au sommet du village, la tour de l’ancien château seigneurial se dresse toujours fièrement. De là-haut, la vue est splendide : vignes à perte de vue, champs de lavande en saison, collines boisées et, au loin, la silhouette majestueuse du Mont Ventoux. L’église Sainte-Croix, elle aussi, témoigne du riche passé de La Baume-de-Transit. Construite au XII? siècle, elle garde encore aujourd’hui son caractère roman et invite à la contemplation.
Visite guidée de La Baume de Transit pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.