Visite guidÃ©e de la chapelle des pÃ©nitents blancs

La chapelle des pénitents blancs de Valréas est un véritable bijoux par son état de conservation, ses aménagements et son ornementation. La visite guidée s’attachera à faire découvrir l’histoire des pénitents et notamment celle des pénitents de Valréas. L’histoire de l’art sera à l’honneur avec les commentaires des symboles du plafond peint, des tableaux et des lanternes et croix de processions. Un beau moment d’art et d’histoire dans un lieu d’exception.