Visite guidée de la collégiale Saint-Sauveur

Grignan : le village aux mille facettes. Une histoire forte, des monuments d’exception, un paysage et des vues superbes et un fond d’art et littérature : tous les ingrédients pour une jolie visite de printemps sont réunis. Planète présentera l: histoire médiévale du village et vous révélera les secrets des monuments médiévaux grignanais. L’occasion de découvrir l’architecture militaire du site qui fut développée au Moyen âge. De la Renaissance au dix-neuvième siècle, le voyage dans le temps se poursuivra de rues en ruelles. Madame de Sévigné qui rendit Grignan célèbre par ses lettres ne sera pas oubliée.