Visite sur réservation – Durée 1h30
En partenariat avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.
Visite guidée de l’exposition » Les Pompiers à Romans » – Journées européennes du Patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la caserne des Pompiers de Romans vous ouvre ses portes pour découvrir une exposition intitulée » Les pompiers à Romans » pour retracer l’histoire des pompiers de Romans de 1801 à nos jours.
All. du Commandant Teinturier 26100 Romans-sur-Isère
Visite sur réservation – Durée 1h30