Exposition, Visites

Visite guidée de l’exposition  » Les Pompiers à Romans  » – Journées européennes du Patrimoine

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la caserne des Pompiers de Romans vous ouvre ses portes pour découvrir une exposition intitulée  » Les pompiers à Romans » pour retracer l’histoire des pompiers de Romans de 1801 à nos jours.

du 20/09/2025 09:00 au 21/09/2025 16:30

All. du Commandant Teinturier 26100 Romans-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs

Visite sur réservation – Durée 1h30
En partenariat avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.