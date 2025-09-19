Accroché sur une colline, Rochegude domine la vallée du Rhône et offre une vue magnifique sur les vignobles et les montagnes environnantes. Tout en haut se dresse le château, ancienne forteresse devenue résidence d’écrivains puis hôtel de charme. De sa terrasse, la vue s’étend à perte de vue sur les Côtes-du-Rhône. Un peu plus bas, l’église Saint-Denis rappelle la vie religieuse du village. Aujourd’hui encore, Rochegude vit au rythme de la vigne : caves, dégustations et marchés provençaux témoignent de cet art de vivre chaleureux. Et pour ceux qui aiment la nature, les chemins autour du village invitent à de belles balades au milieu des vignes et des collines parfumées de thym et de romarin.
Visite guidée de Rochegude pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.