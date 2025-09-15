Au coeur de la Drôme provençale, cette cité au charme intemporel mêle héritage antique, art roman et douceur de vivre.
Son joyau, la cathédrale romane Notre-Dame et Saint-Paul (XII? siècle), impressionne par son élégance et ses sculptures raffinées. Autour, le centre ancien dévoile ses ruelles pavées, ses placettes ombragées et ses belles maisons Renaissance.
Ancienne cité romaine, Augusta Tricastinorum, la ville conserve des traces de son passé gallo-romain, visibles à travers mosaïques et vestiges.
Entre patrimoine, histoire et art de vivre, une halte ici est une véritable immersion en Provence.
Visite guidée de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.
Au coeur de la Drôme provençale, cette cité au charme intemporel mêle héritage antique, art roman et douceur de vivre.