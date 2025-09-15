Situé entre Drôme provençale, Tulette est un village plein de charme qui allie patrimoine médiéval et vocation viticole. Entouré de vignes et baigné de soleil, il offre aux visiteurs l’authenticité d’un bourg provençal où il fait bon flâner.
Dès l’entrée, on remarque les anciens remparts qui rappellent l’importance stratégique du bourg au Moyen Âge. Le coeur du village s’organise autour de la place centrale et de l’église Saint-Pierre, édifice gothique remarquable avec son clocher élancé. En flânant dans les ruelles, on découvre des maisons anciennes aux pierres blondes, des passages voûtés et de jolis détails d’architecture.
Visite guidée de Tulette pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.
