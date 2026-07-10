Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 – pour individuels

Cet été, 1083 invite le public à découvrir les coulisses de son atelier de confection à Romans-sur-Isère, berceau de la marque de jeans fabriqués en France.

À l’occasion de visites gratuites organisées en juillet, les participants pourront plonger dans l’histoire de 1083, comprendre la genèse du projet et découvrir les différentes étapes de fabrication des jeans.

Particularité de ces visites : certaines seront guidées en personne par Thomas, fondateur de la marque, qui partagera l’aventure 1083, son évolution et les engagements qui animent

l’entreprise depuis sa création.

Au programme:

Les visiteurs seront invités à découvrir les coulisses de l’atelier 1083 et les différentes étapes de fabrication de jeans made in France : bureau d’étude, studio de création, stockage des tissus, coupe, confection, contrôle qualité, logistique et stock général.

Une immersion dans l’envers du décor de 1083, au coeur des savoir-faire textiles français.

La visite se terminera par un passage au magasin d’usine, permettant de prolonger la découverte de l’univers 1083 à travers une sélection de pièces : fins de série, prototypes, modèles de second choix, nouvelle collection et basiques de la marque, proposés à prix modérés.