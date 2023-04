Visite guidée des jardins maraîchers : de la graine au légume !

Quel est le cycle de vie d’une plante ? L’origine des différents légumes ? Pourquoi tant de variétés différentes? Quels sont les légumes de saison ? Quelle partie du légume mange-t-on ? Le rôle de la pollinisation ? Le rôle de la biodiversité dans la production de légumes bio ?

Les légumes et les pollinisateurs si utiles n’auront plus de secrets pour vous !

Site et marché ouvert en continu : de 10h à 18h

Visites guidées : 10h30-11h30 et 15h-16h

L’association Parenthèse Graine de Cocagne a pour mission de favoriser l’inclusion sociale par la création et le développement de nouvelles formes d’emploi et d’activités, par l’innovation sociale, la mise en pratique de la solidarité et le respect de l’environnement. L’association regroupe notamment deux jardins en agriculture biologique, à Peyrins et à Saint-Marcel-Les-Valence – www.grainedecocagne.cocagnebio.fr