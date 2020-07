Visite guidée du Chemin des Artistes Réfugiés

Initiative dédiée aux artistes français et allemands réfugiés et résistants, à Dieulefit, pendant la Deuxième Guerre.

Véritable installation artistique (à 3km du centre de Dieulefit), la guide vous invite à découvrir des lieux exceptionnels par leur beauté naturelle, leur histoire, le souvenir vivant des artistes qui y ont vécu, crée, découvert d’autres réfugiés, le pays, la société locale. C’est grâce à celle-ci qu’ils ont bénéficié de soutien, de sécurité, de protection vis-à-vis des régimes d’oppression et de brutalité auxquels ils voulaient échapper et soustraire leur art.

Parmi les nombreux artistes venus se réfugiés à Dieulefit (ville et son canton) durant l’Occupation, quatre ont été choisis et sont présents dans le Chemin : Willy Eisenschitz, Claire Bertrand, Otto Wols, Étienne-Martin.

Le chemin des artistes réfugiés est un petit parcours (moins de 1 km au total), avec plusieurs haltes.

La visite guidée se termine par le Mémorial qui se situe, parc de la Baume dans le centre de Dieulefit. Oeuvre d’Yvan Theimer, réfugié lui aussi à Dieulefit vers 1970, il a été inauguré fin 2014.

Livret et document remis en fin de visite.

Durée 1h15 + 30mn.