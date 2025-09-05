3 conférences :
samedi 20 à 16 h: enjeux de la mobilité en milieu rural
dimanche 21 à 14h: conservation des peintures murales de Charrière
dimanche 21 à 16 h: le mystère de la pierre tellurique de Charrière
concert de clôture à 18 h par la chorale de Châteauneuf de Galaure
Visite guidée du prieuré de Charrière pour les Journées européennes du patrimoine
Toutes les heures partir de 13 h, Visite guidée de la traboule, du cloitre et des jardins ouest avec détails sur l’architecture et l’histoire du prieuré de Charrière.
Prieuré de Charrière, 1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf-de-Galaure Tél. 07 81 51 72 11
3 conférences :