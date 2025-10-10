L’église en partie détruite par les guerres de religion conserve de l’époque romane, les murs de la nef et le bras nord du transept. Le prieuré situé au nord de l’église a conservé quelques parties de son cloître d’origine dont 2 arcades parallèles à l’église. 4 arcades du XVIe siècle éclairent la galerie en chêne et châtaignier d’où s’ouvraient les pièces conventuelles. La façade romane de l’église comporte un portail orné de chapiteaux à feuilles d’acanthe. Le clocher à peigne abrite 2 cloches dont l’une date du XVIe s.
A l’intérieur, les vitraux sont d’origine ainsi que le transept nord. La chapelle dédiée à saint- Antoine est de style gothique flamboyant.
Visite guidée du prieuré Sainte Agnès
Visite guidée de l’église qui est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques et du prieuré. Tous deux dépendaient de l’Abbaye de Tournus (Bourgogne) et remontent au 11ème siècle .
Eglise située à l'intersection de la montée de l'église et du chemin du prieuré. 26240 Saint-Jean-de-Galaure Tél. 04 75 68 44 28
L’église en partie détruite par les guerres de religion conserve de l’époque romane, les murs de la nef et le bras nord du transept. Le prieuré situé au nord de l’église a conservé quelques parties de son cloître d’origine dont 2 arcades parallèles à l’église. 4 arcades du XVIe siècle éclairent la galerie en chêne et châtaignier d’où s’ouvraient les pièces conventuelles. La façade romane de l’église comporte un portail orné de chapiteaux à feuilles d’acanthe. Le clocher à peigne abrite 2 cloches dont l’une date du XVIe s.