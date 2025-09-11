Son architecture, pensée pour se fondre dans le paysage, conserve des traces du bâti originel du XIII e siècle.
La chapelle de Gillons est, quant à elle, le dernier vestige d’un prieuré du XIIe siècle.
Leur localisation offre des points de vue exceptionnels.
Visite guidée : La Maison Forte de Clérivaux et la Chapelle de Gillons
Symbole du pouvoir seigneurial, lieu de résidence et centre d’une exploitation agricole, la maison forte de Clérivaux reflète un patrimoine bâti typique de la Drôme des collines.
Montée de Clérivaux - Chemin de la Chapelle 26750 Châtillon-Saint-Jean Tél. 04 75 79 20 86
