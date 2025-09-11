Visite organisée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture sur le thème « Architectures du quotidien ».
Visites gratuites dans le cadre des rendez-vous nationaux.
Visite guidée : L’architecture de la Maison du Mouton et de l’Hôtel de Loulle – Journées Nationales de l’Architecture
Au coeur du centre historique de Romans, la Maison du mouton et l’Hôtel de Loulle sont de précieux témoins de l’histoire de l’architecture du Moyen Âge au XVII? siècle.
Rue du Mouton 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86
Visite organisée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture sur le thème « Architectures du quotidien ».