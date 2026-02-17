Domaine privé ouvert gracieusement dans le cadre d’une visite guidée organisée par le Pays d’art et d’histoire.
Visite guidée : Le château de Fontlozier
Ancienne maison forte au domaine agricole important, le château de Fontlozier a été la propriété de grandes familles ayant fait la gloire de Valence. Son jardin à la française, en contrebas de la demeure, vous sera exceptionnellement ouvert à la visite.
Le 31/05/2026 14:30 Informations complémentaires
chemin du bois de Murat 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 86
Payant