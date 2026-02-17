Visites

Visite guidée : Le château de Fontlozier

Ancienne maison forte au domaine agricole important, le château de Fontlozier a été la propriété de grandes familles ayant fait la gloire de Valence. Son jardin à la française, en contrebas de la demeure, vous sera exceptionnellement ouvert à la visite.

Le 31/05/2026 14:30

chemin du bois de Murat 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 86

Payant

Domaine privé ouvert gracieusement dans le cadre d’une visite guidée organisée par le Pays d’art et d’histoire.