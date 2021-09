Visite guidée : Le nouveau gymnase de Valensolles

Les architectes valentinois Garin, Bozon, Joulie et Brunel participent au projet entre 1931 et 1934. Les logements se déclinent autour de la place Jules Algoud, centre du quartier. D’autres maisons ainsi qu’un groupe scolaire viennent peu à peu compléter le dispositif qui sera à nouveau enrichis dans les années 1950 et encore tout récemment avec les nouveaux habitats en bande et le gymnase Denis Maurin.