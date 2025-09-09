Édifiée en 1725 sur les ruines d’une chapelle, puis remaniée à plusieurs reprises, elle abrite un bel ensemble décoratif dont des vitraux réalisés par les maîtres verriers Thomas. Une visite dans laquelle décors et architecture se dévoilent aux yeux des plus curieux.
Visite guidée : L’église Saint-Maurice à la torche
À l’occasion de la fête du secret de Noël, découvrez l’église Saint-Maurice dans une ambiance intimiste ! Dans le silence de la nuit, observez ses détails à la simple lueur d’une torche.