Visite guidée : Les arbres du parc Jean Perdrix

Participez à une visite guidée fascinante du parc Jean Perdrix où vous découvrirez la diversité des espèces d’arbres qui le jalonnent.

Le 23/11/2025 14:30

route de Montélier 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 86

Payant