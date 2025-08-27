Visites

Visite guidée : Les belles demeures de Romans – Journées européennes du Patrimoine

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, découvrez les belles demeures de Romans et leurs trésors architecturaux habituellement fermés au public (Maison du Mouton, hôtel Duport-Roux et hôtel de Loulle.

Visite guidée : Les belles demeures de Romans – Journées européennes du Patrimoine
Le 20/09/2025

Rue du Mouton 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Un témoignage de l’histoire de Romans à travers l’évolution des style architecturaux de ses belles demeures.
Une visite guidée intimiste pour plonger dans le patrimoine habituellement caché de Romans.

Visite sur réservation !