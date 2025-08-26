Visites

Visite guidée : Les coulisses des Archives de Romans – Journées européennes du Patrimoine

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les archives de Romans vous propose une visite guidée intitulée  » Les Coulisses des Archives ».

du 20/09/2025 au 21/09/2025

3 rue des Clercs 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 45 89 89

Gratuit pour les visiteurs

A travers cette visite les archivistes vous guideront au travers des espaces de travail et des dépôts de conservation.
Découvrez des kilomètres de rayonnage et la richesse des fonds.

Réservation conseillée !