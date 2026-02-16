Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.
Sans réservation – Libre participation
Visite Guidée : Les Cours des hôtels particuliers
Dès le milieu du XVe siècle, les marchands romanais se font bâtir de somptueux hôtels particuliers, symboles de leur prestige.
Témoignages de leur splendeur passée, les cours de ces hôtels seront exceptionnellement ouvertes à la visite.
Place Charles de Gaulle 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86
