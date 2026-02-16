Visites

Visite Guidée : Les Cours des hôtels particuliers

Dès le milieu du XVe siècle, les marchands romanais se font bâtir de somptueux hôtels particuliers, symboles de leur prestige.
Témoignages de leur splendeur passée, les cours de ces hôtels seront exceptionnellement ouvertes à la visite.

Le 07/03/2026 14:30

Place Charles de Gaulle 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.
Sans réservation – Libre participation