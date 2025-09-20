Visite organisée en collaboration avec le Réseau de lecture publique de Valence Romans Agglo.
Visite de chantier sur réservation : chaussures fermées obligatoires.
Visite guidée : Les Quais de Romans se réinventent : du quartier des Tanneurs à la Médiathèque Simone de Beauvoir
Au cours d’une visite guidée depuis le quartier des Tanneurs, flânez le long des quais jusqu’au chantier de la Médiathèque Simone de Beauvoir.
Suivez le cours de l’histoire de ce quartier jusqu’à ses aménagements les plus récents.
5 Rue du Mouton 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86
Visite organisée en collaboration avec le Réseau de lecture publique de Valence Romans Agglo.