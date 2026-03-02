Visite guidée « lien entre l’écriture, l’art et le patrimoine »

Quand l’écriture rencontre l’art…
Chaque deuxième samedi du mois à 11h30, le Musée de la soie de Taulignan ouvre ses portes à une visite guidée originale autour de Madame de Sévigné, animée par Isabelle.
Au fil du parcours, découvrez l’histoire de la soie, les machines et les savoir-faire du musée, tout en explorant le lien entre l’écriture et l’art à travers les oeuvres de 11 artistes contemporains, chacun offrant sa vision personnelle de la célèbre marquise.
Une visite vivante et accessible, à la croisée de la littérature, de l’art et du patrimoine.
Sur inscription – 48 h à l’avance (mail info@musee-soie.fr ou téléphone 04 75 53 12 96)
À partir de 6 personnes
1ère visite
SAMEDI 11 AVRIL
Puis :
SAMEDI 9 MAI
SAMEDI 13 JUIN
SAMEDI 11 JUILLET
SAMEDI 8 AOÛT
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
SAMEDI 10 OCTOBRE
SAMEDI 7 NOVEMBRE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE
*possibilité de déjeuner au restaurant Le café de la soie pour le menu » madame de Sévigné »
Voir directement avec le restaurant au 04 75 53 57 97