Visite guidée « lien entre l’écriture, l’art et le patrimoine »

Quand l’écriture rencontre l’art…

Chaque deuxième samedi du mois à 11h30, le Musée de la soie de Taulignan ouvre ses portes à une visite guidée originale autour de Madame de Sévigné, animée par Isabelle.

Au fil du parcours, découvrez l’histoire de la soie, les machines et les savoir-faire du musée, tout en explorant le lien entre l’écriture et l’art à travers les oeuvres de 11 artistes contemporains, chacun offrant sa vision personnelle de la célèbre marquise.

Une visite vivante et accessible, à la croisée de la littérature, de l’art et du patrimoine.

Sur inscription – 48 h à l’avance (mail info@musee-soie.fr ou téléphone 04 75 53 12 96)

À partir de 6 personnes

1ère visite

SAMEDI 11 AVRIL

Puis :

SAMEDI 9 MAI

SAMEDI 13 JUIN

SAMEDI 11 JUILLET

SAMEDI 8 AOÛT

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

*possibilité de déjeuner au restaurant Le café de la soie pour le menu » madame de Sévigné »

Voir directement avec le restaurant au 04 75 53 57 97