Alors que la nuit tombe, la visite guidée entraîne le public dans les jolies ruelles de Grignan. Le coucher du soleil donne une couleur dorée aux pierre. Puis la nuit vient et l’architecture des maisons des monuments se révèle à la lueur des réverbères. Un moment entre rêve Histoire.
Visite guidée nocturnale
C’est à la tombée que la visite guidée commence. Une visite nocturnale pour découvrir Grignan autrement et profiter des dernières soirées estivales. Une visite Planète Guides
Le village 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71