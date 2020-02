Visite Guidée Romans au Moyen-Age

Beaucoup d’églises sont reconstruites et de nombreux quartiers sont rénovés à l’époque moderne et industrielle.

Le patrimoine médiéval conservé est donc d’autant plus précieux ! Il reste souvent un des seuls témoignages permettant de comprendre la vie quotidienne des habitants au Moyen-Âge. Ces rendez-vous permettront d’aller à la rencontre de nos ancêtres valentinois, romanais, étoiliens et chabeuillois.