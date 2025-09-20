Visites

Visite guidée : Romans, ville militaire

Ville de garnison depuis le XVIII? siècle, Romans doit une partie de son développement économique et social à l’implantation de l’armée sur son territoire.
Observez l’influence de ce passé militaire sur son urbanisme et son architecture.

Le 18/01/2026 10:30

5 Rue du Mouton 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86

Payant

Casernes, boulevards, kiosque, maisons de tolérance ou noms de rues : partez à la découverte des lieux qui ont été marqués par la présence militaire au cours d’une visite guidée proposée par le Service Pays d’Art et d’Histoire.