Visite guidée : Station Mauboule

Venez découvrir cette station de dépollution, qui traite la majorité des eaux usées de l’Agglo et qui fournit de la chaleur à près de 6500 foyers grâce à un procédé de méthanisation.

Le 20/09/2025
Gratuit pour les visiteurs