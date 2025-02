Visite Guidée : Toros à Romans

Le samedi, parcourez romans, ville de l’artiste, d’ateliers en boutiques d’artisans guidés par son épouse. Une expérimentation du travail de Toros par le prisme de l’intime et de la création.

Le dimanche, cheminez d’oeuvre en oeuvre à travers les rues et places de Romans. Une visite à deux voix entre le récit d’un parcours de vie et l’analyse des sculptures de cet autodidacte devenu maitre dans l’art du métal et leur place dans l’espace public.

En partenariat avec la Ville de Romans et Marie Ratz-Klan, épouse Toros.