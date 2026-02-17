Visite guidée : Une image vaut mille mots

Visites

Méconnue, l’église Saint-Pierre du Bourg offre une unité ornementale spectaculaire : décors peints, vitraux, tabernacle…

Le 25/04/2026 14:30

place de la Liberté 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 79 20 86

Par l’analyse des images sacrées, découvrez un ensemble narratif conçu d’après de nombreuses règles, comme la dimension des personnages, leurs gestes et postures, leurs attributs et le choix des couleurs de leurs vêtements.