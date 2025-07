Visite Guidée Valréas – Spéciale Groupe

Découvrez l’histoire de l’Enclave des Papes et le patrimoine de Valréas à travers ses sites incontournables : la tour Ripert, la chapelle des Pénitents Blancs, l’église Notre Dame de Nazareth etc.

Petite ville provençale, capitale de l’Enclave des Papes, Valréas se prévaut d’un patrimoine unique et d’un cadre naturel remarquable proche du Mont Ventoux. Située au coeur d’un terroir dynamique et précieux (truffes, vins,

lavande, …), son centre historique où trône le majestueux Château de Simiane bénéficie d’une attractivité touristique indéniable.

Cette visite ne comprend pas la visite du Château de Simiane.