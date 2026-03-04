Visite : La balade des petits lutins malins

En pratique :
? A partir de 3 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.
? Réservation en ligne sur chateaudemontelimar.fr (limité à 25 personnes).
Retrouvez la visite des tout-petits.
Farceurs et malicieux petits personnages vous entraineront à travers le château pour une visite qui leur ressemble… Pour ajouter un soupçon de magie à cette visite, n’hésitez pas à venir costumés.
Rue de Narbonne 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 62 30
