Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans

Après 4 années de fermeture pour une nouvelle phase de restauration, l’église Saint Géraud a ouvert ses portes quotidiennement aux fidèles et au public.

du 20/09/2025 11:00 au 21/09/2025

Eglise Saint Geraud 26340 Saillans Tél. 04 75 21 51 52

Gratuit pour les visiteurs

Depuis le vendredi 1er août, les visiteurs peuvent admirer le travail qui a été fait par les différents corps de métier.
La restauration extérieure était déjà visible au fur et à mesure du démontage des échafaudages : changement de pierres abîmées, rejointoyage, enduit à pierre vue, restauration du cadran solaire…
Par contre, les travaux intérieurs sont restés invisibles du grand public depuis juillet 2021.