Depuis le vendredi 1er août, les visiteurs peuvent admirer le travail qui a été fait par les différents corps de métier.
La restauration extérieure était déjà visible au fur et à mesure du démontage des échafaudages : changement de pierres abîmées, rejointoyage, enduit à pierre vue, restauration du cadran solaire…
Par contre, les travaux intérieurs sont restés invisibles du grand public depuis juillet 2021.
Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans
Après 4 années de fermeture pour une nouvelle phase de restauration, l’église Saint Géraud a ouvert ses portes quotidiennement aux fidèles et au public.
