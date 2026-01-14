Visites

Visite : Mémoire ouvirère

Venez retracer l’histoire industrielle locale via une visite passant par le quartier des usines, des bâtiments des entreprises aux maisons des familles ouvrières.

Le 18/01/2026 14:30

Chemin des fabriqués 26260 Clérieux Tél. 04 75 79 20 86

Payant