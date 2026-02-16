Visites

Visite nocturne : la Maison du Mouton à la lanterne

Entre chien et loup, parcourez la Maison du Mouton à la lueur des lanternes. Une visite nocturne entre contes et anecdotes historiques pour se plonger dans l’ambiance d’une riche demeure du Moyen Âge….

Visite nocturne : la Maison du Mouton à la lanterne
Le 21/03/2026 18:30

rue du Mouton 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86

Site internet
Payant

La visite se clôturera par la projection du court-métrage d’animation  » La légende du chevalier Mouton  » réalisé par les jeunes du Programme de réussite éducative, encadrés par L’équipée, dans le cadre du Contrat de Ville de Romans-Sur-Isère.