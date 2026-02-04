Visites

Visite olfactive en famille – Les mercredis en famille

Grâce à l’utilisation d’eaux florales adaptées aux plus jeunes, cette visite aborde l’exposition temporaire  » Hubert Robert & Fragonard. Le sentiment de la nature  » par le prisme des senteurs.

Le 22/04/2026 10:30

4 Place des Ormeaux 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 80

Payant

En famille, enrichissez votre gamme olfactive et échangez sur vos ressentis et sensations.
Avec Céline Wneczak, Muscadelle & Patchouli.