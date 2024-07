Visite ruches du monde

Observation commentée des ruches vitrées: de la ponte de la reine aux danses de butineuses. 250 ruches tradionnelles racontent toute limagination de l’homme pour manger du miel. Dégustation ludique et vente de miels du terroir.

Ruches du Monde

Un surprenant musée pour découvrir le fascinant monde des abeilles.

Visite guidée multisensorielle avec l’apiculteur :

*Observer la vie des abeilles devant des ruches vitrées : ponte de la reine, naissance, danse des butineuses…Comprendre leur incroyable organisation sociale et leur rôle indispensable dans l’environnement.

*250 ruches traditionnelles du monde racontent toute l’imagination de l’homme pour manger du miel au fil des époques et selon les cultures. Peintes, sculptées ou décorées, en paille, en terre cuite ou en pierre, modernes ou archaïques, elles témoignent d’une incroyable diversité.

*Vente et dégustation ludique des miels du terroir aux goûts très différenciés.

Une belle exposition pédagogique qui intéressera toute la famille !

