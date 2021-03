Visite VIP et éthique d’un élevage de lamas

Nous parlons élevage bien sûr et faisons évoluer les échanges aux envies de des interlocuteurs.

Cette visite est un forfait pour 4 personnes (possibilité d’être 10),

durant laquelle on va échanger autour des animaux, éventuellement les nourrir si cela vous fait envie.

La visite à notre chamelle est prévue pour échanger sur sa singularité.

Mais nous pouvons aussi vous faire découvrir nos ânes pour le plaisir des plus jeunes.

Manipulation des lamas sur un parcours d’agility.

Il sera possible de vous faire découvrir la laine de nos compagnons.