Visites à la lanterne

Mi visite guidée – mi ballade contée, la visite à la lanterne est un moment magique qui vous entraînera au coeur du Grignan secret. Histoire et histoires…quand le patrimoine et les contes de rencontrent. Lanternes fournies. Promosée par Planète G.ides.

Le 15/08/2025 21:00

Le village 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71

Contacter par mail Site internet
Payant

Découvrir Grignan à la lanterne… Rêver sous un ciel étoilé…Un voyage dans le temps porté par les lanternes, des contes pour petits et grands…un moment magique pour un soir d’été inoubliable. Lanternes fournies. Animation tous publics. Proposée par Planète Guides.