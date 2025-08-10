Découvrir Grignan à la lanterne… Rêver sous un ciel étoilé…Un voyage dans le temps porté par les lanternes, des contes pour petits et grands…un moment magique pour un soir d’été inoubliable. Lanternes fournies. Animation tous publics. Proposée par Planète Guides.
Visites à la lanterne
Le village 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71