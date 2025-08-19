Visites commentées du Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac – Journées européennes du Patrimoine

Venez découvrir le Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac ! Ce bâtiment accueille des salons, congrès et autres événements de toutes tailles.

L’envie d’accueillir :

Le Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac de Valence incarne un lieu stratégique au service du territoire. Il dynamise l’offre événementielle locale et en renforce l’attractivité de la ville. Il contribue aussi à l’économie locale en soutenant l’activité des hôtels, restaurants et entreprises de services associés.

Ouvert en janvier 2022, l’infrastructure de 10 000m² est située en centre-ville. Bien connecté par les réseaux ferroviaires, autoroutiers et aéroportuaires, le site accueille environ 70 événements annuels, allant des congrès aux assemblées générales nationales.

Forte d’une filière évènementielle structurée, la destination peut compter sur l’Office de Tourisme (Valence Romans Tourisme) et l’expertise de son équipe dédiée comme point d’entrée.

Le Palais des Congrès & des Expositions possède un espace modulable selon les différentes demandes.

Si vous souhaitez organiser un événement professionnel tel qu’un séminaire, congrès, spectacle, concert ou même un salon, ce complexe est parfaitement adapté à votre besoin. Il abrite de nombreux équipements tels qu’un auditorium de 500 places rétractable et 10 salles de réunion allant de 45 à 140 mètres carrés et d’autres bureaux et salons.

De plus, ses grands espaces d’exposition de 6 900 mètres carrés au total permettent d’accueillir des événements de grande envergure.

Il est également possible de profiter de la terrasse extérieure de 220 mètres carrés pour partager un moment plus convivial !