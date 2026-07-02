Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine

Pour la première fois, la Banque de France ouvre ses portes ! Cette journée sera l’occasion unique de découvrir notre histoire, nos missions et d’échanger avec nos équipes.

Au fil de votre visite :

– vous découvrirez l’ancien appartement du directeur, chargé d’histoire, ainsi que les salles fortes de la caisse et celle de la clientèle (aujourd’hui vide de toute valeur). Nous vous parlerons également des réserves d’Or de la France ;

– vous participerez à des ateliers thématiques : décryptage des techniques de détection des faux billets, découverte de nos outils pédagogiques ludiques d’éducation économique, budgétaire et financière ;

– et nous répondrons, bien-sûr, à toutes vos questions sur nos missions à destination des particuliers (les fichiers et les autres dispositifs de la Banque de France en matière d’inclusion financière), des entreprises et sur nos 1001 métiers.

Informations pratiques :

Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du bâtiment.

Filtrage à l’entrée avec contrôle d’identité et contrôle visuel des effets et des sacs.

Poussettes et sacs volumineux non autorisés à l’intérieur des locaux.