Visites de L’entreprise : Mes délices Briochés

Au programme : une visite guidée complète de l’entreprise, la visite se poursuit par une dégustation et pour finir une petite surprise vous attend. Le prix est de 5EUR.

Au programme : une visite guidée complète de l’entreprise, avec des explications tout au long du parcours pour mieux découvrir les lieux et leur fonctionnement. Selon le créneau choisi, vous n’observerez simplement pas la même activité en cours : le matin, la production est en pleine action, tandis que l’après-midi, c’est la partie emballage qui est en activité mais dans tous les cas, l’ensemble de l’entreprise est bien visité.

La visite se poursuit par une dégustation pour le plaisir des papilles… et, pour finir en beauté, une petite surprise vous attend à la fin de la visite !

Places limitées à 15 personnes pour garder une ambiance conviviale et chaleureuse (visite maintenue à partir de 8 participants).

Le prix est de 5EUR et le paiement se fera directement sur place.