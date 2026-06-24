Les visites durent une vingtaine de minutes. Présence des bénévoles même entre midi et quatorze heures pour vous accueillir.
Visites
Visites de l’Hôtel de Clérieu – Journées Européennes du Patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Clérieu vous propose de découvrir ce lieu hors du commun grâce à des visites encadrées par des bénévoles ravis de vous faire découvrir l’endroit.
du 19/09/2026 10:00 au 20/09/2026 18:30 Informations complémentaires
place Aux Herbes 26100 Romans-sur-Isère
Gratuit pour les visiteurs