Visites du jardin Le Clos Fleuri – Rendez-vous aux jardins

J’aime mon jardin et je passe beaucoup de temps à le perfectionner et parfois je le remets en question. Ainsi, rosiers, vivaces, arbres et arbustes sont devenus au fil de mes collectes de végétaux des piliers de mon jardin.

Il s’agit donc essentiellement d’un jardin de plantes vivaces, de rosiers et d’arbustes.

Parmi mes arbres encore jeunes , on remarquera quelques variétés intéressantes : largerstroemias, olivier, palmier, grenadier.

Pour l’amateur de jardins et en particulier débutant ,l’expérience de la jardinière peut se révéler pleine d’intérêt , dans chaque chambre de verdure les rosiers dominent que ce soit en arbuste ou en grimpant.

Ce jardin joue avec les illusions d’optique : les haies à hauteur d’homme (en lierre) créent une mise en scène et apporte une esthétique des plus agréable.

Les rosiers sont avant tout là pour diffuser leur parfum et participer à la beauté de l’ensemble ; chacun d’eux est étiqueté et répertorié.

Ils sont choisis en fonction de leur beauté bien sûr mais aussi pour leur remontance, leur résistance aux maladies, leur parfum…