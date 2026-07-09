Visites

Visites estivales du Clos Fougères

Profitez des visites estivales en tracteur-remorque proposées par le Clos Fougères afin de découvrir leur ferme autrement.

Visites estivales du Clos Fougères
du 15/07/2026 10:00 au 19/08/2026 10:00

265 Route de Fougères 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 80 94

Contacter par mail Site internet
Payant

Au programme :
– Balade commentée en tracteur à travers les vergers.
– Halte dégustation directement sur les arbres.
– Découverte de notre métier et des spécificités de la ferme.
– Visite de la salle de tri « où sont vendus nos fruits ? ».
– Dégustation finale de jus, vins … et autres produits.