Au programme :
– Balade commentée en tracteur à travers les vergers.
– Halte dégustation directement sur les arbres.
– Découverte de notre métier et des spécificités de la ferme.
– Visite de la salle de tri « où sont vendus nos fruits ? ».
– Dégustation finale de jus, vins … et autres produits.
Visites estivales du Clos Fougères
Profitez des visites estivales en tracteur-remorque proposées par le Clos Fougères afin de découvrir leur ferme autrement.
265 Route de Fougères 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 80 94
Au programme :