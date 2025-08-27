Visites

Visites guidées de la Tour Jacquemart – Journées européennes du Patrimoine

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de la Tour Jacquemart, emblème de Romans depuis le Moyen Âge
Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate : le bonhomme Jacquemart

du 20/09/2025 au 21/09/2025

Place Charles de Gaulle 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Nombre de places très limité ! Pour des raisons de sécurité, les derniers niveaux de la tour ne sont pas accessibles.

Tous nos rendez-vous sont sur réservation au 04 75 79 20 86 !