Spectacle, Théâtre

Vitamine Plus – Spectacle d’impro survitaminé

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques ! La version Plus, c’est la formule bonus avec un invité exceptionnel et plein de tonus !

Le 28/01/2026 20:00

Chemin des Marlhes 26000 Valence Tél. 06 13 34 37 36

Contacter par mail Site internet
Payant

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques. La version « Plus », c’est la formule avec un invité spécial bonus : Édouard Waminya !
Comédien, improvisateur, artiste généreux et créatif, Édouard apporte une énergie explosive et une finesse de jeu qui font toujours mouche. Un invité comme on les aime : surprenant, joueur et ultra inspirant.

Sur scène, il rejoindra Vincent, Lisa et Alexxx pour un cocktail survitaminé : impros qui débordent, moments inattendus, fulgurances, folie douce…
Rien n’est écrit alors tout peut arriver.

Et évidemment : c’est vous public qui choisirez les thèmes.
Oui, VOUS. On vous invite à mettre une dose de fun dans le shaker pour pimenter le show !

? Entrée à prix libre
* Réservation conseillée : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-plus-avec-edouard-waminya
* Bar sur place ? ambiance cool garantie
On vous attend pour une soirée 100% pur jus d’impro !