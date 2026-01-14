Vitamine Plus – Spectacle d’impro survitaminé

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques ! La version Plus, c’est la formule bonus avec un invité exceptionnel et plein de tonus !

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques. La version « Plus », c’est la formule avec un invité spécial bonus : Édouard Waminya !

Comédien, improvisateur, artiste généreux et créatif, Édouard apporte une énergie explosive et une finesse de jeu qui font toujours mouche. Un invité comme on les aime : surprenant, joueur et ultra inspirant.

Sur scène, il rejoindra Vincent, Lisa et Alexxx pour un cocktail survitaminé : impros qui débordent, moments inattendus, fulgurances, folie douce…

Rien n’est écrit alors tout peut arriver.

Et évidemment : c’est vous public qui choisirez les thèmes.

Oui, VOUS. On vous invite à mettre une dose de fun dans le shaker pour pimenter le show !

? Entrée à prix libre

* Réservation conseillée : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-plus-avec-edouard-waminya

* Bar sur place ? ambiance cool garantie

On vous attend pour une soirée 100% pur jus d’impro !