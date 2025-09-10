Viva Espana !

Venez vibrez au coeur de l’Andalousie à l’Abbaye de Bouchet ! Que vous soyez amateur ou non de flamenco, cet événement est fait pour vous car nous vous proposons un programme riche et varié pour les enfants, les ados et les adultes.

LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE :

– de 15h à 16h : 2 ateliers enfants dès 4 ans (initiation castagnettes, peinture sur éventail et collage tissus sur silhouette de danseuse flamenco

– de 16h à 16h45 : atelier « Saveurs & Parfums d’Espagne » (réservation obligatoire – places limitées) avec Jacqueline Padilla, experte parfum et présidente de l’association organisatrice de l’événement « Les RDV de l’Abbaye »

– de 17h à 18h30 : ateliers de danse sévillana pour ados et adultes suivi d’une démonstration par les élèves de Ana Maria, directrice et professeure de l’Ecole El Duende à St Gervais sur Roubion (près de Montélimar)

– de 19h à 20h : performance et initiation aux castagnettes adultes avec la danseuse Natalia del Palacio. Un moment convivial et festif autour de tapas et de sangria (accès gratuit)

LE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE :

– de 11h à 12h30 : conférence dansée autour du flamenco avec la danseuse Barbara La Balandra

– de 11h à 12h : 2 ateliers enfants dès 4 ans (initiation castagnettes, peinture sur éventail et collage tissus sur silhouette de danseuse flamenco

– de 16h à 16h45 : atelier « Saveurs & Parfums d’Espagne » (réservation obligatoire) avec Jacqueline Padilla experte parfums

– 18h à 19h15 : concert « AU COEUR DU FLAMENCO » avec 4 artistes de renom qui rendent un hommage vibrant à la musique flamenca. Anton Fernandez à la guitare, Domingo Moreno au chant et au cajon, Frasco Amador au violon et Delya Sofia, la grande danseuse de flamenco seulement âgée de 24 ans !

– de 19h15 à 21h : venez à la rencontre des artistes autour d’un verre de l’amitié offert par l’association LES RENDES-VOUS DE L’ABBAYE