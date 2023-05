Vivre au jardin

Des pépiniéristes de fleurs , de plants d’arbres fruitiers et de légumes, des producteurs de safran, plantes médicinales, de tisanes et de miel seront présents autour d’un ferronnier, d’un brocanteur, de créateurs sur bois, d’ un lombricompostage.

3 jardins privés accueilleront les visiteurs :

Le jardin fantastique du potier Michel Mathieu ou seront exposés son bestiaire et ses femmes fleurissantes.

Casa55 : Nathalie vous fera découvrir les oeuvres de Jean-Marie Delley artiste peintre et sculpteur, Corine exposera quelques-unes de ses créations.

Le Naboo : le photographe François meunier, spécialiste de la flore et de la faune des baronnies exposera ses oeuvres.

Présence de Sébastien Cartron : artiste sculpteur sur bois dans l’esprit » art brut « ,

André Deyrieux pionnier de l’oenotourisme, journaliste et écrivain présentera ses ouvrages et dédicacera son dernier livre : « Promenade dans le Paris de la vigne et du vin ».

Des viticoles seront présents sur ce bel évènement et les classes de l’école primaire de Tulette participeront à un concours d’épouvantails.