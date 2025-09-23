Au programme, selon les jours : jeux, chants, histoires, explorations, défis, camouflage, feu primitif, cuisine sauvage, artisanat des bois, pistage animal, etc.
Ce serait bien dommage de s’en priver ! Alors on croise les doigts.
Les inscriptions seront closes le 30 septembre et le premier rendez-vous est prévu le 12 octobre.
Vivre en harmonie avec la forêt
dans l’intimité d’une petite forêt villageoise, on se retrouve régulièrement pour des journées de vie sauvage. Les enfants regardent avec joie les adultes jouer et s’y mêlent avec entrain.
Au programme, selon les jours : jeux, chants, histoires, explorations, défis, camouflage, feu primitif, cuisine sauvage, artisanat des bois, pistage animal, etc.