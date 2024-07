Vogue de Montrigaud

Au programme :

– Samedi 17 Août :

14h : Concours de pétanque en doublette (inscription sur place, 12EUR/doublette)

19h30 : Tournoi de Bière-Pong des conscrits (12EUR/duo)

22h00 : Bal gratuit animé par « Chorus » (sécurité renforcée avec 5 vigiles et un maitre chien)

– Dimanche 18 Août :

10h : initiation pour tous à la longue

11h : démonstration de tirs en relais et tirs ciblés

12h : Apéritif déjeunatoire offert par l’Amicale des Boules de Montrigaud et la mairie

13h30 : Concours de longue (16 quadrettes invitées)

17h30 : Spectacle » Martin le Magicien »

19h : « L’Auberge de Clément » vous propose un repas servi au centre du village (ravioles, poulet basquaise et dessert au prix de 18EUR/pers) – Réservation au 09 67 07 96 46

19h30 : Concert gratuit avec « Mel’Line »

– Lundi 19 Août :

13h30 : Concours de longue (24 doublettes – Inscription au 06 82 56 93 32)

19h : » L’Auberge de Clément » – Poulet aux langoustines

Réservation au 09 67 07 96 46